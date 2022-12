Chris Hemsworth no tiene 'nada de romántico'

Aunque los tres hijos del matrimonio formado por la actriz Elsa Pataky y su marido, el también intérprete Chris Hemsworth, demuestran que la pareja vive el momento más dulce de su relación a todos los niveles, quienes conocen al apuesto actor desde sus primeros pinitos televisivos en Australia saben que su reputación de caballeroso seductor -y las envidias que atrae la madrileña por ello- no están del todo justificadas.

Ese es al menos el argumento que Amy Mathews -la artista que compartió protagonismo con el musculoso Thor en la telenovela australiana 'Home and Away' (2005)- ha sacado a relucir al ser preguntada por los recuerdos de la ficticia relación sentimental que ambos mantuvieron en la pequeña pantalla, una etapa que la intérprete rememora únicamente por el "aburrido" y "monótono" ritmo de trabajo al que estaba sometida durante las escenas subidas de tono.

"Chris es un chico encantador, eso está claro, pero no puedo decir que las secuencias en las que teníamos que expresar nuestro amor tuvieran algo de romántico. La verdad es que besarle me resultaba algo monótono y una tarea algo aburrida, básicamente porque teníamos que hacerlo todos los días y porque no sentíamos nada al hacerlo. Suena extraño, pero puedo decir que el contacto físico no me producía sensación alguna", reveló Amy al diario estadounidense New York Daily News.

Pese a sus esfuerzos por decepcionar a las seguidoras de Chris Hemsworth y por romper el mito que rodea su atractivo físico y personal, lo cierto es que Amy Mathews solo tiene palabras de admiración para el hombre con el que compartió pantalla durante tantos años, desvelando además que ella fue una de las primeras personas en decirle a la cara que estaba predestinado a triunfar en el universo cinematográfico de Hollywood.

"Me siento orgullosa de haber sido una de las primeras en darme cuenta de que tenía un gran talento para la interpretación, además de una belleza que le hace irresistible. Le dije: 'Sé que lo vas a hacer genial si algún día acabas en Hollywood. Solo tienes que elegir el tipo de actor con el que te quieres identificar y trabajar muy duro'. Se merece todos los éxitos que ha tenido hasta ahora, sobre todo porque ha demostrado ser muy constante en este negocio", aseveró.

Una vez consagrado en la meca del cine, Chris ha decidido tomarse un descanso y reducir su pesada carga laboral para estar cerca de la mujer de su vida, una Elsa Pataky con la que hoy en día disfruta de los tres hijos que le ha dado su idílico matrimonio y de numerosos paseos por la soleada California que ponen de manifiesto que, hoy en día, su familia es su máxima prioridad.