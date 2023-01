Chris Brown habla sobre la golpiza que le dio a Rihanna

La noche de los premios Grammy 2009 cambió por completo la vida de Chris Brown y de Rihanna, pues ambos se vieron envueltos en una bochornosa situación en la que la artista recibió diferentes golpes en su rostro por parte de su pareja de aquel entonces.

Los detalles fueron revelados por Chris Brown en ‘Welcome to My Life’, su nuevo documental.

El rapero afirmó que los problemas empezaron después de que él confesara haber sido infiel con una compañera de su trabajo.

“Ella me odiaba. Después de eso lo intenté todo. A ella no le importaba, ella ya no confiaba en mi después de eso. A partir de ahí, todo fue empeorando porque peleábamos. Había peleas verbales y físicas también”, reveló el artista.

El día a día de la pareja empezó a ser insostenible, las peleas eran constantes y el día de los premios Grammy 2009 ocurrió lo impensado. Brown reveló que el altercado se dio dentro del vehículo cuando estaban volviendo a casa.

“Ella trató de patearme, pero yo luego la golpeé con el puño cerrado, le rompí el labio. Cuando lo vi quedé en shock. A partir de ahí, ella me escupió sangre en la cara y me molestó aún más. Intentó tomar mi teléfono y yo no quería que lo lanzara por la ventana”, afirmó el rapero.

Tras el hecho, Brown fue condenado a cinco años de libertad condicional por asalto y agresión.

"Todavía la quiero, pero debo ser honesto: no parábamos de pelear, nos pegábamos, ella me golpeaba y yo a ella. Nunca estuvimos bien. Llegados a un punto, incluso hablamos del tema para preguntarnos qué nos estaba pasando", concluyó.