Chris Brown es acusado de intentar 'entrar por la fuerza' al auto de su exnovia

La modelo Karrueche Tran no ha tardado en responder a su exnovio Chris Brown -con quien puso punto final a su relación tras enterarse de que el cantante tenía una hija de 12 meses, Royalty, junto a su amiga Nia Guzman-Amey- después de que este le criticara duramente por desvelar detalles íntimos de su noviazgo durante una entrevista reciente. Ahora Karrueche ha acusado a Chris de intentar "entrar por la fuerza" en su coche y en su casa y le ha recomendado que "madure" para empezar a poner en orden su vida.

"Simplemente me hicieron una pregunta y, como una persona adulta, la respondí. No voy a rehuir hablar de algo que he tenido que vivir. No estoy hablando mal de ti, aunque podría hacerlo fácilmente. No te enfades conmigo porque nuestra relación se haya acabado por culpa de tu falta de lealtad. ¿Sabes qué es realmente triste? Que tú intentaras entrar por la fuerza en mi coche, mi ventana rota, que me bombardees con mensajes y que intentes cubrirme de regalos. Madura de una p*ta vez y acaba con todas las mi*rdas de tu vida, tal y como te he dicho que hagas muchas veces", aseguró la joven en su cuenta de Instagram.

Ante las acaloradas palabras de Karrueche, su exnovio ha preferido intentar calmar los ánimos con un mensaje apaciguador en el que le da las gracias por haber formado parte de su vida.

"Te estaré eternamente agradecido por haber formado parte de mi vida. He aprendido mucho gracias a ti. Te deseo lo mejor y toda la felicidad del mundo. Lo único que estaba intentando hacer era recuperar a la mujer que amo. Gracias por todo, he aprendido mucho", escribió el intérprete junto a una foto en la que aparece acompañado de Karrueche.

El intercambio de mensajes entre la ya expareja se ha producido apenas una semana después de que Chris siguiera a Karrueche hasta su casa después de que ambos coincidieran en un club. Las autoridades fueron alertadas en aquella ocasión porque Chris no paraba de "golpear" la puerta de su exnovia mientras gritaba.

