Chris Brown aprueba el romance de Rihanna con Leonardo DiCaprio

El rapero Chris Brown -quien fue condenado por agredir a su exnovia Rihanna en 2009- no está celoso del supuesto romance que la cantante mantiene actualmente con el actor Leonardo DiCaprio al considerar que no podría haber hecho una mejor elección.

"La respeto lo suficiente como para respetar su intimidad y su espacio, porque tampoco puedo creer todo lo que sale en las noticias. Pero con lo que veo, pienso: 'Vale, muy bien, puede que ahí haya algo'. Y tengo que reconocerle al menos eso, ¿porque sabes qué? No había otra alternativa, [Rihanna] tenía que apuntar más alto [después de mí] y eso [Leonardo] es el escalón superior", bromeó Chris durante una entrevista en la emisora Hot 97, durante la que aseguró apoyar completamente cualquier nueva relación sentimental de su expareja: "No soy de los que odian. Soy de los que te dan una palmada en el trasero, en el c**o o lo que sea y te dicen: 'Haz lo que tengas que hacer. Adelante'. En una situación así, me quito el sombrero. No soy envidioso, no estoy celoso. Haz lo que tengas que hacer, de verdad. Yo no puedo tenerlo todo...".

A pesar de desearle lo mejor a su exnovia, Chris no se puso en contacto con ella la semana pasada para felicitarla por su 27 cumpleaños para evitar ganarse "una bofetada" de su actual pareja Karrueche Tran.

"No, [no la llamé]. No quiero que me abofeteen; mi chica me habría dado una bofetada", reconoció.

Estas francas declaraciones de Chris llegan después de que anunciara públicamente que no volvería a hablar de su vida privada.

"Ya le he dado al mundo suficientes opiniones mías. No voy a hacer más entrevistas a no ser que sean sobre mi arte y mi música. No hay nada más que la gente necesite saber. No me preguntéis por Drake o Rihanna. Cualquier cosa que necesitéis oír está en nuestra música", escribía el rapero en su cuenta de Twitter.