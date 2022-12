Chris Brown aprende de la agresión que protagonizó junto a Rihanna

El joven rapero asegura que su etapa de escándalos y provocación ante la opinión pública ha quedado definitivamente atrás, ya que ha conseguido afrontar su carrera musical y sus retos ante la vida desde una perspectiva más madura y reflexiva. Semejante cambio de actitud se ha venido produciendo progresivamente desde que Chris Brown ingresara en prisión por propinar una paliza a su entonces novia Rihanna en 2009, un hecho que, a juicio del propio artista, ha sido la "llamada de atención" más importante de su vida.

"El incidente con Rihanna fue definitivamente lo más duro y complicado que he atravesado en la vida, pero al menos me hizo darme cuenta de una vez de que debía dejar de ser un niño malcriado, empezar a actuar con responsabilidad y comportarme como realmente quiero ser. Ya no soy ese joven idiota que estaba fuera de control, y esa [agresión] fue la gran llamada de atención que me hizo cambiar", aseguró el intérprete al diario británico The Guardian.

Aunque insiste en que la violencia ejercida contra Rihanna constituyó un hecho aislado y que nunca se ha caracterizado por ser agresivo con las mujeres, el aluvión de críticas y la condena pública que le persiguió tras tan controvertido episodio hizo entender al artista que la presión mediática no suponía ningún juego, ya que su carrera y su reputación se vieron completamente arruinadas. Por eso, ahora Chris Brown analiza con detenimiento todas las implicaciones que contienen sus acciones.

"No, ya no creo que sea un chico temperamental y temerario como antes, aunque tengo que decir que lo de Rihanna fue un accidente que nunca antes me había ocurrido. Todas las chicas que han estado conmigo te pueden decir que nunca fui agresivo con ellas, pero es verdad que desde lo que pasó [todo el proceso posterior a la mediática agresión] aprendí a lidiar con mis demonios y crecí como persona en todos los sentidos", explicó.

Por: Bang Showbiz