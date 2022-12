Chloë Moretz ni confirma ni desmiente su relación con Brooklyn Beckham

Aunque en el terreno profesional se la considera una de las grandes promesas de la meca del cine, la actriz Chloë Moretz tiene claro que a sus 17 años es demasiado joven para plantearse mantener una relación seria en el plano sentimental, por lo que prefiere no etiquetar la bonita amistad que comparte con Brooklyn, hijo del futbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham.

"Ni siquiera sé lo que significa salir con alguien en este punto de mi vida. Es una idea que me parece verdaderamente estúpida. ¿Por qué no podemos simplemente pasar tiempo juntos? Salir a cenar y todo eso. ¿Qué hay de malo en quedar con un chico para patinar si es lo que te apetece?", declaró la intérprete al periódico The Sunday Times.

Lo cierto es que la diferencia de dos años de edad que separa a la pareja de adolescentes -Brooklyn tiene 15- no parece haber sido un problema a la hora de forjar su estrecho vínculo, sobre todo en el caso de él, que estaría "locamente enamorado" de la estrella de Hollywood pese a sus personalidades radicalmente opuestas.

"Brooklyn es muy dulce y bastante tímido. Chloë, en cambio, es mucho más sofisticada que él", confesaba recientemente una fuente a la revista OK!

Por el momento, parece que tanto el joven como Chloë parecen más que satisfechos limitándose a disfrutar de su mutua compañía y de su común afición por los monopatines.

"Creo que a Brooklyn le gusta correr riesgos, como a todos los chicos, moviéndose entre la multitud a toda velocidad. Yo soy una patinadora que se preocupa más por la seguridad, porque obviamente no quiero romperme ningún hueso", confesaba hace escasas semana la actriz a la revista Company.