Chisme: Ricky Martin volvería a hacer pública su homosexualidad

El cantante Ricky Martin reveló su homosexualidad en el año 2010 y desde entonces se ha dado cuenta de lo beneficioso que eso fue para él, en la medida en que se sintió liberado de un peso que cargaba sobre sus hombros. Por esa razón, reconoce que no le importaría pasar por la misma experiencia de nuevo.

"Me sentí genial. Me encantaría declarar mi homosexualidad de nuevo porque ese momento fue maravilloso. Te sientes increíblemente bien, cuando ocurre te das cuenta de que todos tus miedos estaban en tu cabeza. Todo el amor que recibí de los medios, mis fans y mi familia fue estupendo. Desafortunadamente, la sociedad nos empuja a creer que nuestros sentimientos son malos", señaló a la emisora KIIS FM.

Fue con la llegada de sus gemelos, Matteo y Valentino -nacidos de una madre de alquiler en 2008- cuando decidió sincerarse sobre su sexualidad, dado que quería que sus hijos crecieran en una casa en la que primara la sinceridad.

"Cuando los cogí en brazos por primera vez... se trata de ser honestos y transparentes. Quiero que mis hijos crezcan en un hogar en el que no tengan que mentir sobre su papá. Irán al colegio y les preguntarán, y quiero que solo me vean como un buen padre, que les quiere y al que quieren. No importa quién es, de dónde viene o de qué está hecho", añadió.

Bang Showbiz.