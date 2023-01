Chiquis Rivera sabe que su madre 'está en paz' desde que rompió con su novio

La fallecida cantante Jenni Rivera nunca dio el visto bueno a la pareja sentimental de su hija Chiquis, así que la joven está convencida de que su madre por fin descansa en paz ahora que ha puesto punto final a su noviazgo después de cuatro años.

"Mi madre me dijo desde que empecé mi relación con él: 'No siento que sea el hombre correcto para ti, pero si es un error, voy a cometer ese error contigo'. Yo creo que ella ahora ya se siente en paz, estaba muy preocupada por mí. Pero cuando uno ama, pues ama con los ojos cerrados", confesó la cantante al programa 'Suelta la sopa' de la cadena Telemundo.

Ahora Chiquis está intentando superar este revés sentimental centrándose en el trabajo.

"Trabajar me ayuda muchísimo, el estar ocupada me mantiene la mente ocupada y no me deja pensar en cosas. Ya cuando llego a mi casa y me acuesto sí que me dan ganas de llorar porque fueron cuatro años de mi vida. Pero ni modo, qué se puede hacer", reconoció.

A pesar de haber decidido seguir caminos separados, Chiquis y su expareja mantienen una relación cordial basada en la amistad.

"Estamos bien, somos amigos y no nos odiamos. Fue una decisión que se tuvo que tomar".