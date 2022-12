China Suárez ayuda a las chicas jóvenes a combatir la anorexia

La modelo y actriz China Suárez (23) está muy orgullosa de que su último proyecto -la película 'Abzurdah' basada en la historia de Cielo Latini- haya tenido repercusiones reales en la vida de chicas adolescentes con problemas de anorexia, un tema con el que se siente muy "comprometida".

"La anorexia es un tema que siempre es actual. No sabíamos que la película iba a ayudar, sabíamos que tenía un mensaje, pero no era una película de autoayuda. A veces las chicas se me acercan y me dicen: 'Me ayudaste, porque salí de la película, hable con mis padres y me voy a internar'. Y me encanta que pase eso. Para mí ha sido un compromiso y he sentido una responsabilidad real", explica la intérprete en una entrevista para los 'Desayunos Informales' de la cadena Teledoce.

Parece que la actriz argentina ha decidido centrarse en su carrera profesional ya que en lo personal está muy tranquila tras su reciente ruptura con el cantante español David Bisbal.

"Estoy pasando un muy buen momento laboral, algo que he deseado desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta con mi hija", señalaba la China en el programa 'Arriba Argentinos' de El Trece.