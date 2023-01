Chico Med 2003 reveló detalles de la muerte del empresario Alberto Borda

Alberto Borda creó, para mediados de los años 90, el concurso Chico Med. Era una franquicia del concurso internacional Club Mediteraneé en Europa.

El certamen fue muy importante porque era una plataforma para nuevos talentos, de ahí salió Amada Rosa Pérez, Marilyn Patiño, Bianca Arango. Una de las finalistas de ahí fue Jessica Cediel y hasta María José Barraza fue chica Med. Fue trampolín para la fama de estás modelos.

El 3 de noviembre de 2003, un día después de haber elegido a los nuevos chicos Med, asesinaron en Bogotá a su fundador. Esta fue la noticia que sacudió el mundo del modelaje en Colombia.

"Yo lo veía por televisión y quería estar ahí participando, me inscribí para el regional, ahí conocí a los dueños del concurso y luego participé en el nacional donde afortunadamente lo gané", recordó Abraham Mayorga, Chico Med 2003.

La organización antes de empezar el concurso mandaba a investigar a los participantes y esa pesquisa tenía un valor importante dentro de la final.

"Nosotros íbamos en un taxi, él estaba muy asustado, cuando de repente una camioneta nos cierra y empiezan a disparar, yo lo que hago es cubrirme y él cae encima mío. Le dieron 25 disparos a él y a mí siete disparos”, recordó.

Mayorga, añadió: “Yo salgo del taxi, estaba consiente, trato de caminar, no sentía la pierna y me caí. Por supuesto, él no quería que me pasara nada porque sabía que yo estaba en el lugar equivocado”.

Siempre se dijo que Abraham iba con Alberto porque se dirigían al apartamento del empresario en Bogotá. Pero lo que dice Abraham es que eso fue mentira, que iban para un hotel donde estaba la Chica Med. Como se dice Abraham estaba en el sitio y en el momento equivocado.

