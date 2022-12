Cheryl Cole tiene más de 2 000 pares de zapatos

Se dice que lo que hace a un estilo más o menos elegante son los complementos y Cheryl Cole parece estar totalmente de acuerdo. La cantante -que últimamente se da a conocer como Cheryl Fernández-Versini tras su boda el mes pasado con el empresario Jean-Bernard Fernández-Versini- se declara una incorregible amante de los zapatos de tacón, de los que tiene una inmensa colección.

"Si los contara creo que tendría unos 2 000 pares, si de hecho ¡tengo habitaciones enteras llenas solamente de zapatos! Para mí, los zapatos son lo que complementa al vestuario. Podría vestirme con unos vaqueros y una camiseta pero al añadirle un buen par de tacones se convertiría en un conjunto genial. Nunca me pongo zapatos planos, incluso mis deportivas tienen tacones", confesó a la revista Closer.

Para no echar a perder semejante recopilación de zapatos, Cheryl aprovecha cualquier ocasión para enfundarse en el más exquisito y glamuroso de los modelos. Aunque intenta crear su propio estilo y ser "divertida e individual", la cantante tiene muy claros cuáles son sus referentes de belleza.

"Me gusta el glamour clásico, como el de Sofía Loren y Marilyn Monroe. Incluso cuando era más joven me encantaba ese estilo, me gustaba cómo la ropa sentaba a esas mujeres bellísimas", reveló.