Cheryl Cole: 'El baile evitó que acabara en la cárcel o siendo una drogadicta'

La cantante Cheryl Cole cree que su vida hubiera sido muy distinta si no hubiera asistido a clases de baile, ya que estas le enseñaron disciplina y le permitieron centrarse en algo.

"Si no hubiera tenido [el baile] y no hubiera sido lo suficientemente afortunada de asistir a clases de baile o aprender de la disciplina que me inculcó, podría haber acabado en cualquier sitio. Podría haber acabado siendo una drogadicta. Podría haber acabado en la cárcel. Cualquier cosa podría haber pasado si no hubiera tenido esta oportunidad", contó en el documental de la cadena ITV con motivo del 40 aniversario de la organización juvenil The Prince's Trust.

Cheryl -quien alcanzó la fama al conseguir formar parte de la banda Girls Aloud en el programa 'Popstars: The Rivals' en 2002- está convencida de que su formación en baile le ayudó a alcanzar el éxito posteriormente.

"[Comencé a bailar] con tres o cuatro años. Es muy importante que de joven tengas algo en lo que seas disciplinado, algo con lo que disfrutes, te ayudará el resto de tu vida", añadió en 'When Ant and Dec Met The Prince: 40 Years of The Prince's Trust'.