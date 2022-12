Cher asegura que odiaría ser un hombre

El apoyo incondicional que la cantante ofreció a su hijo Chaz Bono --originalmente una mujer llamada Chastity-- cuando decidió someterse a una operación de cambio de sexo en 2008 no impide que la irreverente Cher asegure tajantemente que nunca podría vivir en el cuerpo de un hombre. De esta forma, la veterana intérprete trata de explicar los entresijos de la transexualidad a aquellos que no terminan de entender a quienes no se sienten cómodos con su cuerpo ni identificados con su género.

"A la gente que no comprende los razonamientos y sentimientos ligados a un cambio de sexo trato de explicárselo así. Por ejemplo, a mí me encanta ser una mujer y vivo de acuerdo a las particularidades de mi propio sexo. Si me imagino que me levanto un día y estoy encerrada en el cuerpo de un hombre, no me gustaría y lo odiaría muchísimo. Me sentiría rara y descolocada, tratando de adaptarme a una condición que me resulta ajena. Así de incómodas se sienten muchas personas en el mundo, y por eso muchas de ellas necesitan cambiar de sexo", aseguró la emblemática artista al diario Sunday Times.

No obstante, la diva de la música no disimula que semejante transformación puede acarrear problemas y dificultades en una relación de pareja, como precisamente le ocurrió a su hijo Chaz cuando puso fin a su relación con Jennifer Elia. La pareja comenzó su romance cuando ambas eran mujeres, pero empezó a deteriorarse tan pronto como el hijo de Cher tomó la decisión de pasar por el quirófano y, de alguna forma, "forzó" a su entonces compañera sentimental a asimilar repentinamente unos cambios que no estaba dispuesta a afrontar.

"No estoy muy segura de por qué terminó todo, ya que los dos tuvieron muchos problemas e inseguridades que afectaron a su relación. Ella [Jennifer] no acababa de superar por completo su adicción al alcohol, y de repente se vio en la situación forzada de tener que aceptar que su pareja cambiara completamente de apariencia y de sexo. Esa transición no es fácil de asumir y creo que, unida a otros factores, fue algo clave a la hora de separarse", reveló la carismática actriz.

Por: Bang Showbiz