Chayanne reveló cómo mantiene viva la pasión en su matrimonio de 25 años

El cantante Chayanne ha conseguido lo imposible tanto en el terreno profesional como en el personal, manteniendo una carrera plagada de éxitos que se extiende tres décadas al mismo tiempo que disfruta de uno de los matrimonios más sólidos y discretos del mundo del entretenimiento junto a su mujer Marilisa Maronesse, fruto del cual ha tenido a sus dos hijos.

"Yo siempre digo que todo es un noviazgo hasta que tienes un hijo", bromeó el artista en conversación con la revista People en Español. "Luego el hijo también tiene su vida, y tú tienes que tratar de mantener ese noviazgo. Como dicen todas las lecturas que uno lee sobre el tema, no hay que poner a los hijos en medio, porque entonces la distancia entre tu pareja y tú es mayor".

A la hora de hablar de su vida matrimonial, el portorriqueño no trata de pintar un retrato idílico, reconociendo que su mujer y él mantienen discusiones y desencuentros como cualquier otra pareja, aunque siempre resuelven sus problemas a través de la sinceridad y el consenso.

"La comunicación es muy importante, y el respeto ante cualquier problema, y con ello me refiero a conversar. No es que uno no siga brincando, porque tenemos sangre en las venas, pero si es por una decisión en común que se vaya a tomar, entonces no vale hacer lo que digas tú o lo que digo yo, sino lo que es lo mejor en común, para los dos", revela sobre su dinámica que marca su día a día, para explicar cómo trata de sobrellevar la distancia que a veces le separa de su familia por motivos de trabajo.

"Si no hacemos algo el día de San Valentín o de Acción de Gracias, hay que tratar de llegar para hacerlo al día siguiente. Y hay que tratar de ponerlo siempre en el calendario para poder compartir esos momentos. Eso es lo que yo he tratado de establecer siempre como norma".

Al margen de su estabilidad como pareja, uno de los mayores motivos de orgullo para el artista es ver los dos jóvenes "maravillosos" en que se han convertido sus hijos, Lorenzo e Isadora: "Tengo dos hijos maravillosos, especiales y son muy buenos amigos. Soy muy afortunado".