Charlize Theron y Seth MacFarlane son la pareja 'perfecta'

Aunque la oscarizada Charlize Theron disfruta estos días de una estable relación sentimental con el actor Sean Penn, la sudafricana no ha dejado de proclamar su amor "profesional" por el guionista y actor Seth MacFarlane -creador de la serie 'Padre de Familia'- desde que ambos protagonizaran un inolvidable número de baile en la gala de los Óscar de 2013, por lo que no sorprende que ahora la intérprete asegure tajantemente que no dejará de pensar en Seth en su lecho de muerte.

"Creo que Seth y yo somos algo así como la pareja perfecta en el plano profesional, ya que tenemos química y compartimos un sentido del humor muy parecido. Siempre ha formado parte de ese tipo de personas que me fascinan desde el primer día y que, una vez que nos hemos conocido a fondo, me demuestran que no me van a decepcionar. Trabajar con él es un placer para mí, ya que siempre me proporciona experiencias maravillosas. Me acordaré de él en mi lecho de muerte, más que de ningún otro compañero", aseguró Charlize a la revista People.

Además de derrochar complicidad en cualquiera de sus apariciones conjuntas, la estrecha relación que une a la estrella de cine y al satírico humorista se explica por el papel esencial que Seth ha jugado en la trayectoria reciente de su rubia compañera, lo que lleva a la actriz a alabar a su buen amigo por devolverle "la pasión perdida" por su trabajo.

"Seth me ha ayudado a recuperar la pasión perdida por el cine, ya que llevaba mucho tiempo sin hacer películas y sin comprometerme con un proyecto a largo plazo. Rodar 'A Million Ways to Die in the West' ha sido como una inyección de autoestima para mí; me ha devuelto la confianza en mí misma y en mi labor como intérprete. Todo se lo debo a Seth y por eso le estaré eternamente agradecida", apuntó en la misma conversación.