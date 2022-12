Charlize Theron se siente 'afortunada' por tener a Sean penn

La actriz Charlize Theron reconoce que encuentra "extraña" la idea de casarse con su prometido Sean Penn pero se siente afortunada de estar a punto de pasar por el altar, a pesar de tener todavía ciertas reservas sobre el concepto 'matrimonio'.

"El matrimonio siempre ha sido algo extraño para mí. Me gusta saber que existe esa posibilidad, pero ahora estoy disfrutando de mí misma y viviendo el día a día, con mi hijo y mis amigos. Soy una chica muy, muy, muy afortunada. Muy afortunada. Él está bueno. Muy bueno. ¿Cómo puedes decir esto en una entrevista? Eres una mujer de 40 años y suenas como una niña de 16. Hay algo muy bonito en todo esto, pero ahora te das cuenta de que no sabes cómo expresar en palabras lo que se siente cuando alguien entra en tu vida y te hace ver algo que nunca pensaste que serías capaz de ver", confesó la intérprete a la revista Esquire.

Charlize -quien tiene un hijo adoptado, Jackson- asegura que su romance con Sean nació tras una bonita amistad de 20 años, y si su amor no nació antes fue porque ambos se encontraban en una posición que no les permitía embarcarse en una relación así.

"Hemos sido amigos durante 20 años. Él estaba casado, yo estaba en una relación larga. Creo que nuestra relación nació del respeto mutuo. A Sean le gustaba tener conversaciones que no giraran solo en torno a hacer películas. Eso es algo difícil de encontrar entre tus amigos de aquí, y ahí fue donde nuestra amistad creció realmente. Creo que los dos estamos en estos momentos algo en shock. Los dos. Justo cuando crees que sabes cómo funcionan las cosas, la vida te da una patada en el culo y ¿sabes qué? [Te das cuenta de que] no tienes ni idea. Es bonito estar en algo donde la amistad es lo primero. Nunca he tenido eso. Nos empeñamos tanto en tratar de predecir el futuro que nos olvidamos cuando estamos ya en él. Y el momento en el que nos encontramos es muy bueno. Muy bueno, muy bonito", explicó.

La pareja tiene previsto casarse este verano. Será la primera boda para Charlize. Sean estuvo casado con Madonna entre 1985 y 1989, y con Robin Wright de 1996 a 2010.