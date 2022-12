Charlize Theron quiere tener un hijo con Sean Penn

A la actriz Charlize Theron le encantaría darle un hermanito o hermanita a su hijo Jackson (3), a quien adoptó en solitario antes de iniciar su relación con su actual prometido, Sean Penn.

"Sí, [me gustaría tener otro hijo]. Siempre he querido tener niños", confesó la intérprete en una entrevista a la revista IO Donna.

Publicidad

Aunque siempre ha intentado mantener su romance con Sean en un segundo plano, Charlize reconoce que está atravesando uno de los momentos más felices de su vida.

"Soy increíblemente feliz y afortunada. No se me da bien hablar sobre mi vida personal, pero sí, tengo que admitirlo: Soy muy feliz... ¿Por qué? Habría que empezar por decir que, en general, nos sentimos atraídos por personas que piensan como nosotros y que tienen los mismos intereses. Si a eso le añadimos que ese 'hombre' del que te gustaría conocerlo todo es además un viejo amigo y vuestra historia se remonta a 18 años atrás... Ahora que he pasado los veintitantos, ya no tengo que demostrarle nada a nadie porque me muestre de una cierta manera. Ahora mismo soy más feliz, más sabia y me encuentro en un lugar mejor. No me gustaría quedarme siempre igual, me gusta cambiar y evolucionar", añadió.

Se cree que la pareja de actores podría pasar por el altar este verano. Para Charlize sería su primer matrimonio, mientras que para Sean sería el tercero, ya que estuvo casado con Madonna de 1985 a 1989 y con Robin Wright -madre de sus hijos Dylan y Hopper- de 1996 a 2010.