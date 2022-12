Charlize Theron es 'mejor actriz' gracias a la maternidad

La oscarizada Charlize Theron no duda en atribuir a su hijo Jackson, al que adoptó hace dos años para cumplir su sueño de ser madre, buena parte de la energía y el talento artístico que le han ayudado a participar últimamente en todo tipo de producciones, ya que en su opinión las responsabilidades maternales le han enseñado, entre otras cosas, a extraer soluciones ingeniosas de todo tipo de situaciones y aplicarlas allí donde más se necesitan.

"Puedo decir orgullosa que me he organizado bastante bien y que el hecho de ser madre no ha afectado negativamente a mi carrera. Hay celebridades que prefieren aislarse del mundo para centrarse en sus hijos, o al menos optar por películas más familiares y menos exigentes desde el punto de vista interpretativo. A mí me ha ocurrido todo lo contrario, ya que ser madre me ha ayudado a ver el mundo con otros ojos, a hacerme más preguntas sobre lo que nos rodea y a encontrar respuestas a través de mi faceta más creativa", aseguró la estrella de cine a la revista Hello!

Las satisfacciones que le ha brindado su aventura maternal en el plano cinematográfico no implican que la carismática actriz -inmersa en una relación sentimental con Sean Penn- no tenga que afrontar diariamente dificultades más convencionales y relacionadas con el carácter hiperactivo y temperamental de su pequeño Jackson, a quien debe disciplinar constantemente para enseñarle que no siempre se puede conseguir lo que se quiere en un momento concreto.

"Bueno, la verdad es que Jackson no deja de ser el prototipo de un niño pequeño que despliega un exceso de energía en el momento más inoportuno. A veces es como un dictador en miniatura que no duda en gritar y revolverse cuando no consigue lo que quiere en el mismo momento en que lo pide. Como padres, debemos asegurarnos de que los niños entienden lo importante que es la paciencia y el trabajo duro a la hora de lograr los objetivos. Creo que yo me comportaba igual que él a su edad, así que todo depende de una buena educación", aseveró la intérprete.