Charlize Theron elige papeles que ayuden a crear 'un mundo mejor' para sus hijos

La actriz Charlize Theron -madre de Jackson (3) y la pequeña August, adoptados en 2012 y 2015 respectivamente- no cree que sus proyectos puedan causar ningún impacto en su vida familiar, aunque reconoce sentirse atraída por participar en películas "difíciles y con conciencia social" porque quiere marcar la diferencia.

"No es un problema para mí [su maternidad a la hora de aceptar un papel]. Nunca he sido del tipo de actores que se llevan su personaje a casa. Cuando salgo del set de rodaje se queda ahí. No estoy melancólica ni triste. Aunque como madre, me siento más atraída por interpretar películas difíciles y con conciencia social para que mi hijo Jackson pueda crecer en un mundo mejor", señala la actriz en la revista OK!

La actriz pasó una época dura al inicio de su carrera, con graves problemas financieros, pero le resta importancia al señalar que su situación no fue difícil y que la mayoría de mujeres en Hollywood han tenido la misma determinación que ella.

"Todo actor pasa por la misma situación, y no me considero especialmente heroica por no aceptar un no por respuesta. Pero puedo decirte una cosa, la mayor parte de las mujeres que han alcanzado el éxito en este negocio tienen una increíble determinación, independientemente de lo talentosas o guapas que puedan ser", añade la intérprete en la misma publicación.