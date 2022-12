Charlie Simpson durmió a pocos metros de un león sin saberlo

El cantante Charlie Simpson -excomponente del grupo británico Busted- todavía recuerda perfectamente la noche en que no fue capaz de dormir por culpa de los ronquidos de un animal desconocido durante su visita a Kenia, país natal de su mujer, quien más tarde le confesó que los misteriosos bufidos eran obra de un león.

Publicidad

"Los padres de mi mujer son ingleses, pero se mudaron a Kenia hace 30 años, así que ella se crió allí y no volvió a Inglaterra hasta que cumplió los 16 años para estudiar en el colegio. Se siente más keniana. Recuerdo que durante uno de nuestros viajes dormimos en una tienda de campaña y yo no paraba de oír un ruido extraño. Le pregunté a mi mujer: '¿Qué es eso? Parece un motor diesel'. No quiso contármelo porque sabía que me volvería loco. A la mañana siguiente me enteré de que era un león que estaba a unos metros de nuestra tienda, me ca**é encima cuando me lo dijeron. Obviamente hay guardias contigo que llevan arcos y flechas, pero yo no podía evitar pensar: '¿De verdad vas a poder parar a un león con eso si decide atacar?'", explicó el cantante a la agencia BANG Showbiz.

Pese al pánico irracional que sintió en dicha ocasión, Charlie no deja de reconocer que la experiencia fue toda una cura de humildad al hacerle sentir por primera vez en su vida que era "un invitado del reino animal".

"Como seres humanos, me da la sensación de que sentimos que podemos reclamar cada parte del mundo. En la reserva Maasai Mara sentí por primera vez que era un invitado en el reino de otros, los animales dominan el lugar y nosotros no estamos en lo alto de la pirámide", añadió.

Las visitas del cantante a Kenia también han ayudado enormemente a su carrera profesional, ya que la "tranquilidad" y la "paz" del país le inspiran para componer.

Publicidad

"Voy a Kenia cada año, es un lugar mágico. Cuando publiqué mi primer disco en solitario fui a la costa para escribir un par de canciones. Me parece que es un lugar muy tranquilo y relajante", concluyó.