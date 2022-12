Charlie Sheen consigue graduarse del colegio 30 años más tarde

El actor Charlie Sheen ha conseguido por fin graduarse tras ser expulsado del instituto Santa Mónica en 1983 después de no llegar a la nota mínima exigida para conseguir el título y haber acudido a tan solo un 33 por ciento de las clases presenciales.

"Fue un final que siempre ha estado rondando mi cabeza. Tengo la costumbre de no acabar las cosas", admitió el extrovertido artista al portal TMZ.

El intérprete decidió dejar aparte los estudios tras no obtener el diploma y cambiar las aulas por los platós de Hollywood, a pesar del esfuerzo de sus padres en que siguiera asistiendo a las clases.

"Mis padres querían que fuera al colegio en verano. Mi respuesta fue: '¿De verdad hay escuela en verano? ¡Es de locos!'. No podía pensar en nada peor que estudiar durante mi primer verano de libertad en mucho tiempo. Les dije que iría a probar suerte en unas audiciones y que si no funcionaba, estudiaría para el GED [título que equivale al que es otorgado una vez finalizado el instituto]. Pero me dieron un papel en 'Grizzly II: The Predator', esa cosa tan horrible", explicó la estrella de cine al mismo medio.

Charlie se muestra tan orgulloso de haber conseguido finalmente el graduado, que lo considera uno de los mayores logros de su vida, por lo que está pensando en colgarlo en la cocina para que todos lo vean.

"Creo que voy a enmarcarlo y lo pondré en algún sitio, quizás en la cocina. O igual encima de la cómoda", comentó.

