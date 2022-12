Charlie Hunnam practica deporte para no deprimirse

El actor Charlie Hunnam considera el deporte como una rutina esencial en su vida diaria, ya que es lo único que le permite mantener su cuerpo "limpio", por lo que no duda en definirse a sí mismo como "adicto" a la respuesta química que experimenta cuando se ejercita.

"Cuando hago deporte logro más beneficio a nivel mental que físico. Es como un cambio de aceite. La mayor parte del cuerpo es agua y se ensucia, ¿sabías? Hay que limpiar el agua sucia porque si no todo se mancha: tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo. Me he hecho adicto a las endorfinas que libero al hacer deporte, toda mi fisiología depende de ello. Si me hiciera daño o no tuviera el tiempo suficiente para practicar deporte empezaría a sentirme confuso, depresivo", reveló el actor a la revista Men's Health.

El actor, que participa actualmente en la serie de televisión 'Hijos de la Anarquía', quiere evitar a toda costa el vacío existencial que siente al terminar un proyecto, por lo que ha planeado qué hará una vez llegado ese momento.

"Es brutal volver a la rutina, ya que durante los seis meses anteriores has estado jodida***te absorto en otra cosa. Creo que cuando termine la grabación de 'Hijos de la Anarquía' el sentimiento se va a multiplicar por diez. Puedo sentirme extraño y perdido, ya que soy propenso a ello. Esta vez quiero evitar caer en la oscuridad que supone una crisis existencial, así que durante 18 meses me he dedicado a preparar distintos planes de futuro. Creo que trabajar esa transición es la manera más sana de lidiar con ello", añadió.