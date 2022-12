Channing Tatum se aleja del gimnasio, la rutina lo tiene cansado

El actor Channing Tatum se ha cansado del gimnasio después de entrenar día y noche para interpretar a un stripper en la película 'Magic Mike XXL' y ha decidido apuntarse a la moda de los 'fofisanos'.

"Ahora mismo solo tengo un abdominal, uno enorme por cierto. ¡Y ni siquiera está duro! Me encanta la comida y me encanta darme un capricho de vez en cuando. Mi mujer se muere por la comida sana, pero yo soy todo lo contrario. Me crié en el sur, comiendo Cheetos y Ho Hos (pastelillos de chocolate). Comida procesada y llena de azúcar, eso es lo que acabó gustándome. ¡Y aun así era un niño delgaducho! Pero luego llegas a una edad concreta y empiezas a beber cerveza... Ahora resulta mucho más fácil engordar. Y en una película como 'Magic Mike XXL' no puedes esconder nada", reveló el intérprete a la revista Time Out

Sin embargo, Channing es consciente de que no podrá ingresar de formar permanente en el club de los 'fofisanos', del que Leonardo DiCaprio es el mayor representante, porque no es lo suficientemente "buen actor" como para permitirse descuidar su físico.

"No he vuelto a entrenar desde que acabamos la película, pero sé que tendré que volver a hacerlo. No soy tan buen actor como para no tener que quitarme la camisa en pantalla...".

Por Bang ShowBiz