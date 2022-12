Channing Tatum recuerda su pasado como stripper profesional

Al actor Channing Tatum no le importa revivir de vez en cuando su pasado como stripper profesional para disfrute de su mujer Jenna Dewan-Tatum, junto a quien tiene una hija de 2 años, Everly.

"¡Claro que le hago stripteases! Se casó con un stripper ¿cómo no iba a aprovecharse de ello?", confesó el intérprete a la revista Empire.

Sin embargo, a Channing ya no le resulta tan gracioso que sus fans le pidan que actúe para ellos cuando se los encuentra por la calle.

"Eso me sucede cada vez que salgo de casa. Por favor ¡no soy un mono de feria!", añadió.

Channing, que está a punto de estrenar la secuela de 'Magic Mike', se adentró en el mundo de los stripper masculinos en busca de aventura y dinero, aunque siempre tuvo muy claro que no sería algo a lo que se dedicaría el resto de su vida.

"No tenía ni idea de que quería ser actor. Fui en busca de aventura. Lo único que sabía es que quería disfrutar de un poco de locura y desde luego que fue una locura. Todo era mujeres, dinero y ratos divertidos. De eso es de lo que trata 'Magic Mike' ¿en qué momento me cansé de todo eso? No puedo decirte que tuviera ningún gran sueño, pero sí sabía que no iba a sacarme un título universitario".

Por: Bang Showbiz