Channing Tatum aprendió a bailar salsa en las fiestas de quinceañera

Aunque su musculoso físico dista mucho del que se asociaría a un bailarín de salsa, el actor Channing Tatum es capaz de mover las caderas con bastante soltura al ritmo de cualquier música latina que se tercie gracias a las numerosas fiestas de quinceañera a las que acudió durante su adolescencia en Florida.

"Si aprendí a bailar, fue probablemente por las mujeres latinas. Era un niño blanco y muy alto que no tenía ni idea de cómo bailar con las chicas. Por desgracia, desde los 13 años hasta los 16 tenía una fiesta de quinceañera cada fin de semana en Florida, donde crecí. Así que simplemente me cansé de ir y no poder bailar. Fue una gran etapa de mi vida, el poder crecer rodeado de música y comida latina", declaró el intérprete a People En Español.

No cabe duda de que su habilidad a la hora de contonearse al ritmo de la música le habrá resultado extremadamente útil a la hora de retomar de nuevo su personaje de stripper en la película 'Magic Mike XXL', basada en gran parte en sus propias experiencias como bailarín erótico.

Curiosamente, la mujer de Channing, Jenna, no podría estar más entusiasmada ante la idea de que su marido vuelve a hacer subir la temperatura en las salas de cine de medio mundo gracias a sus sensuales bailes, ya que es consciente de que se trata de una parte importante del pasado del actor.

"Le encanta 'Magic Mike', me creáis o no. Es algo interesante con lo que los actores tenemos que lidiar. Llevo 10 años dedicándome a esto y he pasado página desde aquella etapa. Si solo hiciera películas sobre strippers, seguramente ella me diría: '¿Por qué quieres hacer esto?'. Pero empecé con una historia que me encantaba y se convirtió en algo que me ha terminado gustando incluso más, porque es un mundo extraño que yo he vivido en primera persona. Estoy contando una parte de mi vida, y ella lo entiende", aseguraba recientemente Channing al mismo medio.