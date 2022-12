Céline Dion vuelve a los escenarios por expreso deseo de su marido

El marido de la cantante Céline Dion, René Angélil -que ha comenzado a recuperarse de su cáncer de garganta-, ha sido quien más la ha animado a que retome su residencia (serie de conciertos) en el auditorio The Colosseum del hotel Caesars Palace de Las Vegas, a cuyo escenario volverá a subirse el próximo 27 de agosto. Por eso, Céline tiene pensado dedicarle su primer concierto en señal de agradecimiento.

"Si hay alguien que no faltará en ese teatro esa noche es él. Voy a hacerlo por él. Quiero que vuelva a verme con todas mis fuerzas", reveló la intérprete a PEOPLE este domingo durante la ceremonia de entrega de los premios Billboard Music Awards.

Publicidad

Céline no había querido retomar hasta ahora su carrera profesional para poder ocuparse personalmente de su marido.

"La razón por la que no he vuelto antes es que no estaba emocionalmente preparada para volver. Mi marido y mi familia me necesitaban, todavía me necesitan", añadió.

Sin embargo, para René, la mejor medicina ahora es escuchar cantar en directo a Céline.

"Quiere verme fuerte, quiere verme actuar otra vez porque soy su cantante favorita. Así que quiere verme ahí fuera y tengo que reconocer que ya estoy lista. Incluso con una carga tan pesada sobre sus hombros, la atención de René sigue puesta en el mundo del espectáculo. Resulta muy emotivo para mí, porque quiere que me lo pase bien. No es nada egoísta, es más bien en plan: 'Estoy contigo y quiero que regreses. Quiero que seas fuerte, quiero verte actuando otra vez'", concluyó.