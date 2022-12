Celebridades y artistas reaccionan a la muerte de Bobbi Kristina Brown

La cantante Dionne Warwick, madrina de Bobbi Kristina Brown, ha sido una de las primeras en rendir tributo a la joven, que falleció este domingo "rodeada de su familia" tras seis meses en coma después de ser encontrada flotando boca abajo insconsciente en la bañera de su casa de Roswell en enero.

"Era una persona muy dulce, la echaremos de menos, era una buena chica. No resulta fácil. Podemos lidiar con ello porque creemos que Bobbi está ahora con una persona mucho más poderosa y mucho más grande que nosotros y que está en mejores manos", aseguró Dionne en el programa Andy Cohen 'Watch What Happens Live'.

La presentadora Oprah Winfrey, amiga íntima de la familia de Bobbi, se ha limitado a compartir un sencillo mensaje en las redes sociales para despedirse de ella.

"¡Por fin en paz!", tuiteó Oprah.

La hermana pequeña de Kim Kardashian, la joven Kylie Jenner, también recordó a Bobbi tras enterarse de la noticia de su fallecimiento, que ha calificado como "muy triste".

"Descansa en paz, Bobbi Kristina. Tuve la oportunidad de conocerte en una ocasión y nunca te olvidaré. Esto es muy triste", aseguró Kylie en su cuenta de Twitter.

El cantante Sam Smith ha dado el pésame a los familiares de Bobbi expresando su deseo de que tanto la joven como su madre, la fallecida cantante Whitney Houston, encuentren por fin la paz.

"Es la historia más triste del mundo. Espero que las dos descanséis en paz y que encontréis ahora la paz y la felicidad que no hallasteis en este mundo. Mi amor está con todos los miembros de su familia en esta noche tan triste".

Otras de las estrellas que han rendido tributo a Bobbi Kristina han sido Snoop Dogg, Leona Lewis y la rapera Missy Elliot.

"Mi corazón está lleno de pesar. Espero que descanses en paz con tu mamá, Bobbi. Mis oraciones están con la familia Houston-Brown. Ningún padre se imagina jamás que tendrá que enterrar a su hijo, así que rezo por Bobby Brown y por Cissy Houston", afirmó Missy Elliott.

Por: Bang Showbiz

