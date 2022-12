Cate Blanchett encuentra 'insoportable' verse en sus películas

A pesar de que la oscarizada actriz Cate Blanchett es reconocida como una de las intérpretes más destacadas de la industria, ella encuentra "insoportable" tener que verse a sí misma actuando.

"La primera vez que te ves a ti misma en cualquier papel es insoportable. Cuanto más lo haces, más objetiva te vuelves y puedes hacer comentarios como: 'Oh, esta fue una mala elección'. Pero nunca es fácil", revela la actriz al periódico Daily Telegraph.

Cate prefiere trabajar en el teatro antes que en el cine, ya que le ofrece más oportunidades para "experimentar".

"Soy muy lenta a la hora de encarnar a un personaje. Por eso me encanta el teatro. No quiero sonar pretenciosa, pero recitar las palabras de alguien y hacer que suenen como si fueran propias es muy complejo desde un punto de vista neurolingüístico. De alguna manera, en el teatro, durante seis o siete semanas, el lenguaje entra en tu cuerpo y ocurre de forma natural. En cambio en el cine, no siempre hay tiempo para experimentar", añade la intérprete.

Sea como fuere, Cate reconocía recientemente que odiaba que la llamaran "actriz de Hollywood", porque pensaba que quien le llamaba así lo que pretendía era insultarla.

"Eso es lo que dicen de ti cuando quieren insultarte", contaba la artista a la revista Style.