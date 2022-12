Cate Blanchett casi se queda calva interpretando 'Un tranvía llamado Deseo'

Aunque Cate Blanchett recibió excelentes críticas por su interpretación de Blanche DuBois en la obra de Broadway 'Un tranvía llamado Deseo', se negó a alargar tres meses más la función porque el estrés estaba comenzando a hacer que se le cayera el pelo.

"No me veía capaz de seguir interpretando ese papel tres meses más. Había perdido mucho peso y se me estaba cayendo el pelo", explicó la intérprete al periódico Daily Telegraph.

Publicidad

Otro de los grandes desafíos profesionales a los que se ha enfrentado Cate a lo largo de su carrera ha sido trabajar a las órdenes de Woody Allen en la película 'Blue Jasmine', en la que interpretaba a una mujer con una frágil salud mental.

"Woody no paraba de decirme que no era lo mismo que 'Un tranvía', pero Blanche me dejó claramente marcada", añadió.

A pesar del estrés que ha experimentado sobre las tablas, para Cate el teatro siempre será su medio favorito porque le supone todo un desafío.

"Tardo bastante en encarnar al personaje. Por eso me encanta el teatro. No quiero sonar pretenciosa, pero recitar las palabras de otra persona y conseguir que suenen como si fueran tuyas es algo muy complejo a nivel neurolingüístico".

Publicidad

Por: Bang Showbiz