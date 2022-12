Catalina de Cambridge quiere tener más hijos

Pocos días quedan para el nacimiento del que será el segundo hijo de los duques de Cambridge, Catalina y Guillermo, decenas de personas esperan ya a las puertas del hospital St Mary's donde dará a luz la guapa duquesa y los medios buscan el mejor sitio para no perder detalle; pero todo esto son escenas que podrán repetirse en un futuro cercano ya que la joven pareja no parece que quiera dejarlo ahí, sino que buscarán más descendientes para su dinastía.

"No creo que paren en dos, por lo que si no es una niña esta vez, la gente no debería desilusionarse. Estoy seguro de que nacerá una niña en algún momento. Mientras el bebé esté sano, eso es lo importante", declaró el tío de la duquesa, Gary Goldsmith, a la revista HELLO!

El orgulloso pariente está convencido de que si, como apuntan los rumores, el bebé que viene es una niña, será tan guapa como su madre.

"Kate fue una niña preciosa y si tiene una hija será igual de bonita", apuntó.

El 90% de las apuestas dicen que el bebé real será niña, preferencia que también parece tener el propio Carlos de Inglaterra, padre de Guillermo. "Espero que esta vez sea una niña", dijo a los que esperan ya frente al centro hospitalario londinense.