Catalina de Cambridge celebra hoy su 33 cumpleaños en familia

La duquesa Catalina -quien se encuentra embarazada de su segundo hijo- ha querido pasar su 33 cumpleaños junto a su marido, Guillermo de Inglaterra, y su hijo, el príncipe Jorge (17 meses), en su recién estrenada casa de campo, Anmer Hall (Norfolk). Una fuente del palacio de Buckingham ha contado a la revista PEOPLE que la pareja pasará el día "de manera privada".

Allí, la duquesa recibe numerosas felicitaciones, como la de la propia Familia Real, que a través de su cuenta de Twitter ha querido enviarle sus mejores deseos: "Deseamos a la duquesa de Cambridge un muy feliz 33 cumpleaños hoy".

No se sabe si hasta la residencia de los duques se acercará el hermano de Catalina, James Middleton, de quien se ha sabido que su empresa de alimentación Nice Group London Ltd ha tenido 23.353 libras (35.300 dólares, 45.300 euros) de pérdidas en 12 meses, hasta el final de marzo de 2014. Esto ha hecho que sea el tercer año consecutivo que la compañía no ha conseguido crear beneficios, según publicaba el periódico Daily Mirror. Así, en el año 2012/13, Nice Group London perdió 21.148 libras (32.000 dólares, 27.000 euros) y el año anterior 20.000 libras (30.000 dólares, 25.600 euros).

Es más, el hermano de la duquesa ha visto también cómo sus deudas pasaban de los 36.000 libras (54.500 dólares, 46.100 euros) a los casi 76.500 (115.000 dólares, 98.000 euros) en los últimos 12 meses.