Casper Smart, relacionado de nuevo con una transexual

Aunque en el terreno profesional no para de cosechar éxitos, en su vida sentimental Jennifer Lopez vive una de las etapas más turbulentas de su trayectoria debido a la posibilidad de que su pareja, el bailarín Casper Smart, haya vivido una tórrida aventura con la modelo transexual Sofie Vissa, una supuesta infidelidad a la que ahora se unen los rumores de que podría haber mantenido otra breve relación con la también transexual Xristina Marie; dos casos que parecen haber minado la confianza que Jennifer tenía depositada en él.

"La relación está prácticamente terminada, y han sido precisamente todas esas habladurías sobre las infidelidades de Casper lo que ha hecho que ambos se encuentren ya al borde de la ruptura", aseguró al portal Radar Online una fuente cercana a la cuestionada pareja.

Este nuevo revés mediático ha hecho que la estrella del pop se haya refugiado temporalmente en su Nueva York natal para tomarse un tiempo de descanso y para replantearse seriamente su relación con el guapo artista.

"Casper ha vuelto a ridiculizar a Jennifer una vez más, así que ella ha decidido pasar unos días sola en Nueva York para reflexionar largo y tendido sobre el romance. Le dijo claramente que no quería que le acompañase", declaró otra fuente al mismo portal.

Pese a que la cantante no ha tomado todavía una decisión definitiva sobre su vida sentimental, en su círculo más íntimo ya se da por hecho que el futuro de la pareja se escribirá por separado, sobre todo desde que Jennifer optara por no invitar a Casper al viaje que realizará a Brasil con motivo del Mundial de fútbol, en el que la estrella jugará un papel primordial al poner música al torneo -que empieza el próximo 12 de junio- con la canción oficial 'We Are One (Ole Ola)' que interpreta junto al rapero Pitbull.

"A Casper ya le han avisado de que no acudirá a Brasil para el Mundial. El fútbol es su deporte favorito, por lo que debe de haber sido una noticia muy dura para él", añadió el mismo informante.

Por el momento, el polémico coreógrafo todavía no se ha pronunciado acerca de los comentarios sobre el posible coqueteo que habría mantenido con Xristina Marie, con quien supuestamente intercambió una serie de tórridos mensajes que incluían imágenes muy comprometedoras.