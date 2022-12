Casper Smart no se olvida de Jennifer Lopez

Han pasado casi dos meses desde que Jennifer Lopez y su ya expareja, el coreógrafo Casper Smart, pusieran fin a su longevo romance de tres años y medio, pero el guapo bailarín ha dejado claro que el vínculo que todavía le une a la estrella permanece inalterable a través de un emotivo mensaje de cumpleaños que, pese a no haber sido respondido todavía por la cantante, ha dejado conmovidos a los miles de seguidores que ambos comparten en la red social Twitter.

"Quiero desear el mejor de los cumpleaños a mi pequeño osito, a la inigualable Jennifer Lopez. Espero que todos tus deseos se cumplan realidad y que estés disfrutando de un día maravilloso. Muchos besos", reza el mensaje que el bailarín dirigió a la diva del Bronx a través de las redes sociales, unas tiernas palabras que todavía esperan contestación.

Se desconoce por el momento si la intérprete neoyorquina estará planeando algún tipo de fiesta para marcar su 45 aniversario rodeada de sus seres más queridos, pero teniendo en cuenta que Jennifer ha sido capaz de conservar intacta la amistad que mantiene con muchos de los hombres que han pasado por su vida, especialmente con su exmarido Marc Anthony, no resultaría extraño que Casper fuera uno de los invitados de excepción a una hipotética celebración en honor a la artista.

Pese a su inesperado regreso a la soltería, Jennifer Lopez no está dispuesta todavía a renunciar para siempre a la idea de encontrar el amor de su vida, como dejó bien claro hace unas semanas al afirmar que se había vuelto mucho más "cauta" en su interminable búsqueda de la felicidad emocional y sentimental.

"Por supuesto que todavía sigo creyendo en el amor, soy una romántica empedernida y estoy segura de que tarde o temprano encontraré a la persona perfecta para compartir mi vida. Lo que no quiero es precipitarme, porque te lleva a cometer muchos errores. Con los años y las experiencias que he vivido, me he dado cuenta de que la clave está en ser cauta y muy inteligente en ese sentido", apuntaba en la emisora Sirius XM.