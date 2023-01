Casey Affleck, desolado tras olvidarse de sus hijos en discurso de los Óscar

El actor Casey Affleck no podía dar crédito anoche a su metedura de pata al dedicarle su triunfo en la gala de los Óscar, en la que se llevó la estatulla a Mejor Actor Protagonista por su trabajo en 'Manchester frente al mar', a su famoso hermano Ben Affleck, a su amigo y productor de la cinta Matt Damon, al guionista y director de la película -Kenneth Lonergan-, a sus amigos y al resto de nominados, sin hacer siquiera una mención rápida a sus dos hijos, Indiana (12) y Atticus (9), fruto de su fallido matrimonio con Summer Phoenix.

Lo peor de todo es que, en lugar de restarle importancia al asunto, sus retoños se encargaron de afearle su olvido en cuanto se les presentó la oportunidad.

"Tres segundos después de bajarme del escenario, mi hijo me dijo: 'Papá, ni siquiera nos has mencionado'. Me dio un vuelco al corazón. Pero es que la mente se me quedó en blanco por lo inesperado de la victoria", aseguró ya entre bambalinas.

Al menos el intérprete sí se acordó de agradecer a su hermano mayor, a quien no nombró durante su victoria en los Bafta hace unos días, por su apoyo y ejemplo a la hora de navegar por la competitiva industria del cine.

"Puede que desde fuera haya parecido más duro, pero él ha disfrutado de una buena vida, y la mía ha sido más rara. Llevo ahí fuera desde los 17 años y en ese tiempo he tenido la oportunidad de conocer a muchos actores que han tenido muchos éxitos y algunos fallos, y más éxitos y más fracasos de nuevo. He podido observar las carreras de otras personas y cómo han salido adelante, y ha resultado muy educativo. Así que he podido disfrutar de mi propia trayectoria. Ha sido exactamente lo que yo quería, y me siento muy afortunado y contento", aseguraba Casey en conversación con 'Entertainment Tonight' en la alfombra roja previa a la gala.

Por: Bang Showbiz