Carrie Underwood nunca pensó en casarse

La cantante country Carrie Underwood está impresionada de lo feliz que se siente con su marido Mike Fisher -con quien se casó en 2010 y con quien tuvo a su hijo de nueve meses Isaiah- porque no estaba buscando el amor cuando le conoció.

"La música es muy poderosa cuando cuenta una historia. Y 'What I Never Knew I Always Wanted' va sobre mi marido y mi hijo, sobre cómo llegaron a mi vida cuando menos lo esperaba. Cuando era joven no me imaginaba mi boda o a mi marido. No es algo que buscara. Estaba feliz con mi vida, y nunca me he considerado el tipo de persona que necesitara un hombre. Pero con Mike, todo encajó. Fue fácil", contó la también actriz a HELLO!

Publicidad

Carrie cree que Mike y ella se llevan tan bien porque sus diferencias les complementan mutuamente.

"Estamos muy bien juntos y cada uno rellenamos las carencias del otro. Yo no puedo sumar y el dinero no tiene sentido para mí, pero Mike es muy práctico y los números son lo suyo. Cuando tenemos reuniones sobre nuestras finanzas me evado durante dos horas y él se encarga del tema. Yo soy más creativa, mientras que él es más práctico. A él le encanta el trabajo físico, estar fuera y hacer cosas como conducir un tractor, mientras que yo prefiero hacer cosas en casa", confesó la artista.