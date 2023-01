Algunos de sus seguidores se refirieron a su delgadez, la actriz no se quedó callada y les respondió. Entre otras cosas afirmó: "...No soy igual a los estereotipos de hoy, no tengo unas nalgas inmensas ni soy del tamaño que esperarías... ¿por qué no dejar ser, aceptar a las personas como son y valorar lo que nos hace únicos?.." Muy bien por "La Gaita", quien no tiene problemas con su cuerpo.