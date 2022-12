No sabemos qué pretendía Carmen Electra al decantarse por un maquillaje tan oscuro, pero si lo que trataba era de potenciar su mirada desde luego que no lo consiguió, y no porque no utilizara lápiz de ojos suficiente, sino porque el corte de su vestido impedía fijarse en nada más, aunque lo cierto es que a sus 42 años la actriz posee una figura envidiable.