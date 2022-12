Carly Rae Jepsen no sintió como propio el éxito de 'Call Me Maybe'

La cantante Carly Rae Jepsen saltó a la fama con su pegadiza canción 'Call Me Maybe' en 2012, aunque la artista sintió que el éxito mundial del single no tenía nada que ver con ella.

"Realmente no me sentí como el centro de atención. Para mí fue como que algo había despegado y yo corría para intentar alcanzarlo. Estaba separado de mí, pero de una manera buena. Me gusta saber que se convirtió en algo con vida propia. No sentía que fuera solo mi canción, también pertenecía a otras personas y eso es lo mejor de la música", explicó al periódico The Guardian.

Pero hubo un problema. Después de 'Call Me Maybe' a Carly le resultó muy difícil volver a colocar una nueva canción en las listas de éxitos de las emisoras.

"Peleé con uñas y dientes para conseguir tener otra canción en la radio. Incluso con 'I Really Like You'. He estado enviando canciones cada semana a mi sello discográfico y no imaginé que esa sería la que funcionaría. Tengo cero oído para la radio, aparentemente. Miro atrás y estoy orgullosa del álbum 'Kiss' pero claramente nada funcionó tan bien como esa canción [Call Me Maybe] y fue un desafío centrar también la atención en el resto de canciones del disco. Pero fue un desafío bonito porque cuando tienes un problema puedes reaccionar de dos maneras; puedes enfadarte mucho o puedes estar agradecido por haber recibido al menos algo de atención. Mi reacción fue la última. Lo vi como un regalo increíble que me ha permitido tomarme mi tiempo con este nuevo álbum y asegurarme de que tengo un trabajo completo y no solo una canción".