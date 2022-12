Carlos Vives se 'alía' con Juanes

Lejos de sentirse amenazado por el resto de compatriotas que triunfan con su música a nivel internacional, el cantante Carlos Vives nunca pierde la oportunidad de ayudar a otros músicos colombianos a promocionar sus nuevos trabajos discográficos.

Así que no es de extrañar que el famoso intérprete haya querido apoyar a su amigo Juanes en la campaña que acaba de lanzar a través de las redes sociales interesándose por saber qué es lo que más aman todos sus seguidores de su tierra natal, una pregunta a la que Carlos ha querido responder haciendo un guiño al intenso activismo político que han desarrollado ambos artistas a lo largo de los años.

"Yo siempre he estado Loco de Amor por Colombia porque es la única manera de cambiar lo que no nos gusta de nuestro país, Juanes", escribió Carlos en su perfil de Twitter, un mensaje que su colega musical no tardó en incorporar a su propio perfil.

Lo cierto es que tanto el veterano cantante como Juanes se han mostrado extremadamente críticos durante sus respectivas carreras musicales con las desigualdades sociales de su país, una preocupación que han volcado en muchas de sus canciones. De hecho, el propio Juanes compartía recientemente su opinión sobre el futuro de Colombia, para expresar sin tapujos su confianza en la capacidad para "superar" los problemas de sus compatriotas.

"Colombia es complejo, es un país de contrastes, de grandes desigualdades, pero con un empuje capaz de superar cualquier prueba. Hemos superado muchas y aún nos falta", aseguraba el intérprete durante una entrevista al periódico El Tiempo.