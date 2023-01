Carlos Vargas les picó la lengua a artistas de ‘Yo Me Llamo en Teatro’ Carlos Vargas se fue a entrevistar a los artistas que se presentarán el nuevo show de ‘Yo Me Llamo en Teatro’, el exitoso reality que llega a las tablas con los mejores participantes de todas las temporadas de Yo Me Llamo ¡un espectáculo imperdible!