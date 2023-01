Carlos Baute y Astrid Klisans le darán una hermanita a su primogénito Markuss

A lo largo del último mes, la arquitecta y diseñadora Astrid Klisans no ha dejado de compartir con sus seguidores de las redes sociales el nerviosismo que la invadía ante la incertidumbre de no saber si el bebé que espera, el segundo de su sólido matrimonio con Carlos Baute, sería niño o niña, una incógnita de la que además no dudó en afirmar que procedía directamente de la negativa de su marido a conocer el sexo del bebé antes de tiempo.

Sin embargo, la guapa venezolana de origen letón ha demostrado ahora que se ha salido finalmente con la suya al descubrir a solo unos meses de salir de cuentas que su segundo retoño será niña, una noticia que les ha llevado a ambos a apresurarse también a la hora de poner nombre a su futura hija.

"Estamos súper felices porque vamos a tener una niña, así que nada, pues ya tenemos nuestra parejita. Y vamos, no podemos estar más felices, aunque sinceramente a mí me daba igual lo que viniera, pero yo creo que, a Carlos, tener ya a su niña, pues le hace una ilusión brutal", anunció entusiasmada y con una amplia sonrisa en conversación con la revista ¡Hola!, para a continuación revelar que, en este caso, también han optado por un nombre de origen letón como ya hicieran tras el nacimiento de su pequeño Markuss el año pasado.

"Sí tenemos un nombre elegido. Hemos querido ponerle a los niños nombres letones porque toda mi familia viene de Letonia. Ella va a nacer en España, va a hablar español, así que queríamos que tuvieran algo de este país. Se va a llamar Liene", aseguró en la entrevista, animándose incluso a deletrear el nombre para que su redacción no diera lugar a equívocos.

Al igual que ya hiciera a través de su perfil de Instagram al presentar sus primeros jabones caseros, la polifacética celebridad ha manifestado su sorpresa ante el "antojo" tan curioso que ha desarrollado a lo largo de este segundo embarazo, el de las manualidades, prueba irrefutable de que este período de gestación ha sido al menos tan apacible como el que le hizo debutar en la maternidad en 2016.

"La verdad es que he tenido un segundo embarazo estupendo, siempre he tenido buenos embarazos, no me puedo quejar. Estoy disfrutándolo mucho, incluso más que el primero, porque ya está todo mucho más habituado y estamos más relajados", ha aseverado.

De momento, su afamado marido no ha querido pronunciarse públicamente sobre la emoción que a buen seguro sentirá a cuatro meses de cumplir su sueño de tener una niña, dejando que sea Astrid quien ejerza de portavoz de la pareja mientras él se dedica en cuerpo y alma a cumplir con sus muchos compromisos profesionales, que hace unas semanas le llevaron a recalar en Chile y Argentina, mientras que ahora han motivado su presencia en un sinfín de actos sociales en Madrid.

Por: Bang Showbiz