Carlos Baute teme represalias si entra en Venezuela

El famoso artista venezolano siempre se ha erigido como uno de los más firmes opositores al régimen chavista que gobierna su país natal desde 1999, aunque hasta este momento jamás se había planteado mantenerse alejado de las fronteras de su patria para velar por su propia seguridad personal.

Teniendo en cuenta el dramático clima de violencia que se vive en Venezuela desde que comenzaran las manifestaciones de estudiantes y opositores contra el ejecutivo de Nicolás Maduro -duramente reprimidas por la policía-, Carlos Baute se ha visto obligado a quitarse de la cabeza la idea de promocionar su nuevo disco, 'En el buzón de tu corazón', en Venezuela debido a las presiones y "prohibiciones" que ha recibido de sus allegados y de su compañía discográfica.

Publicidad

"Ahora mismo, lamentablemente, no puedo entrar en mi propio país, no me dejan desde la discográfica ni mi propia familia porque todos tememos que me pueda pasar algo. Tengo prohibido entrar en Venezuela porque es posible que vaya a tener problemas. Puede que los tenga o puede que no, pero no nos vamos a arriesgar por prevención. Lo único que quiero es que las aguas se calmen un poco, no tener el temor de que algo pueda pasar", reveló el astro de la música a la emisora Blu Radio en el marco de su actual estancia en Colombia, su país vecino.

Hace poco más de un año -antes de la repentina muerte de Hugo Chávez-, Carlos Baute hizo una mediática visita a Venezuela para dar a conocer los entresijos de su exitoso dueto con la italiana Laura Pausini, 'Las cosas que no me espero', y aunque ningún medio de comunicación oficialista quiso recibir al cantautor para realizar una entrevista, al menos Baute reconoció que se sentía "muy feliz" de estar unos días en el país que le vio nacer durante una conversación con el canal Globovisión.

Pocos meses después, el famoso artista inició una activa campaña política en su perfil de Twitter que, en principio, cuestionaba la legitimidad del presidente Nicolás Maduro -a quien incluso acusó de amañar las elecciones- y que ahora sirve de altavoz para denunciar todos los abusos y tragedias que, a su juicio, son responsabilidad del carácter dictatorial del gobierno venezolano.

"Es triste que en un país como Venezuela el periódico tenga ocho hojas y que la gente no sepa de verdad lo que está pasando. Tenemos que dar a conocer lo que está pasando en nuestro país, la existencia de presos políticos y las violaciones que han sufrido los estudiantes detenidos por la policía", aseguraba recientemente a través de su cuenta en la famosa red social.