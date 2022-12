Carlos Baute le 'roba' las historias de amor a sus amigos

Aunque el romanticismo que destilan muchas de las canciones del afamado Carlos Baute coinciden plenamente con la etapa de estabilidad que vive en su matrimonio con Astrid Klisans, el carismático cantautor reconoce que buena parte de los temas de su nuevo trabajo discográfico, el ya exitoso 'En el buzón de tu corazón', no responden a sus propias experiencias de vida sino a las anécdotas y confidencias que le revelan algunos de los miembros de su círculo más cercano.

"Solo el tema homónimo tiene que ver con mi vida personal, la verdad, ya que el resto de las canciones del disco son historias 'prestadas' de amigos que, sin darse cuenta, me han ido contando cosas que les pasaron, anécdotas y alegrías de sus vidas que poco a poco he ido dando forma hasta completar mi nuevo álbum. Todas esas historias las fui guardando en una especie de buzón musical que tengo y ahora han salido a la luz", desveló Baute a la revista argentina Semanario.

Es probable que algunos de los temas a los que hace referencia en su nuevo proyecto estén ambientados en España, ya que este es el país en el que reside oficialmente desde que contrajera matrimonio con la guapa modelo letona -boda que se celebró en Madrid el verano de 2012- y en el que, asimismo, Baute ha iniciado una nueva etapa profesional como productor de nuevos artistas que quiere cultivar más en el futuro.

"Claro que quiero empezar a ayudar a los grandes artistas que están emergiendo hoy en día. Ahora no puedo dedicarme tanto a ello por falta de tiempo, pero tengo varios de esos proyectos en España porque es ahí donde estoy conociendo a muchos jóvenes que quieren triunfar en este negocio. Desde 1998 soy productor de mis propios discos y tengo mucha experiencia en este tema, pero en la actualidad tengo que concentrarme en mi carrera", indicó.

Pese a que sigue siendo una de las grandes figuras de la música latina y genera una gran expectación cada vez que anuncia nuevo proyecto, Baute es consciente de que el éxito es efímero y que algún día tendrá que reinventar su papel en la industria discográfica para mantenerse vigente.

"Creo que me dedicaré a producir para otros únicamente en el momento en el que la gente ya no quiera oírme cantar. No sé cuándo llegará ese momento, pero puede ocurrir cualquier día", concluyó.

Por: Bang Showbiz