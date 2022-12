Carlos Baute aplica su creatividad a la cocina

El cantante Carlos Baute no solo es un hombre creativo en su faceta musical, ya que la misma imaginación que aplica a la hora de componer, la utiliza también para cocinar.

"Hago muy buenas salsas, sobre todo para la pasta, que me encanta, y también hago muchísimos revueltos. Creo que la clave de un buen cocinero es que pueda hacer cualquier cosa con lo que tiene en casa, no comprar ingredientes para hacer la receta perfecta. Con lo que tienes empiezas a inventar. La verdad es que no paso hambre, eso sí, yo tengo que comer siempre caliente", señaló durante su paso por el portal mexicano Telediario.

El artista venezolano disfruta comiendo, un placer al que no renuncia aunque tenga que subirse al escenario.

"En Monterrey comí como una bestia. Comí cabrito en salsa, atropellado, terminé como a las cuatro y media de comer y a las seis tenía que cantar. Fue una buena inversión porque toda esa comida la recordé durante el día", comentó entre risas.

El artista se encuentra en México, país al que viaja con mucha frecuencia y en el que se siente como en casa, ya que fue su lugar de residencia durante más de un año.

"Lo que más disfruto de México es la comida y la gente, tengo muchos amigos, me encanta el trato, me siento como en casa. Estuve viviendo aquí, precisamente hablo de cuando estuve en México DF en la primera canción de este disco, mi pareja y yo elegimos esta ciudad para estar en un lugar neutro, fue un año y pico espectacular", apuntó.

Precisamente el último dueto que ha grabado el venezolano es con una mexicana, la cantante María José 'La Josa', una artista con la que se sintió muy cómodo grabando, algo que no siempre ha conseguido cuando se ha involucrado en una colaboración musical.

"Cuando vas a hacer un dueto no sabes si van a encajar las voces. Yo he grabado canciones que no han salido nunca a la luz pública con grandes artistas, de México y de Colombia, gente muy grande, pero no empastaban las voces, no quedaba bien, no tenía magia. Pero con María José salió todo a la primera, quedó impresionante", añadió.