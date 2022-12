Si de algo no podemos tachar a Carey Mulligan es de ser aburrida, porque no podía haber elegido un vestido más original para posar sobre la alfombra roja. Eso sí, no nos queda nada claro de qué material está hecho, ¿se trata de papel de aluminio? Lo cierto es que si se cansa del vestido podrá convertirlo en espumillón para su árbol de Navidad y reutilizarlo de esta manera.