Cara Delevingne y Michelle Rodriguez, podrían actuar juntas

La actriz Michelle Rodriguez y la modelo Cara Delevingne se han vuelto inseparables desde que se conocieran hace varios meses, forjando una sólida amistad que incluso ha llevado a Michelle a proponer a su amiga como coprotagonista en la nueva versión de la clásica cinta 'Thelma y Louise', película de la que la actriz latina se erige como gran candidata a uno de los papeles principales.

"Michelle tiene muchas posibilidades de protagonizar la película, ya que cualquiera de los dos personajes parece estar hecho a su medida. Pero aún no se sabe quién podría acompañarla en esta aventura y, aunque se han barajado nombres como los de Kristen Stewart y Leighton Meester, el objetivo de Michelle es que la elegida sea finalmente su amiga Cara. Cree que tiene un gran potencial como actriz y que juntas podrían hacer que la película fuera todo un éxito", desveló una fuente al periódico The Sun.

Si los esfuerzos de Michelle por atraer a la maniquí británica a su película surten efecto, 'Thelma y Louise' no sería ni mucho menos la primera incursión de la joven Cara en la industria cinematográfica, ya que este verano se lucirá en la gran pantalla a través de la comedia 'Kids in love' y, hace solo unas semanas, terminó de rodar el thriller 'The face of an angel', un filme que narra la historia de un periodista que investiga un asesinato y se obsesiona con su principal sospechoso.

Por: Bang Showbiz