Cara Delevingne tiene el 'corazón roto' tras concluir su relación con la cantante St. Vincent

La joven modelo Cara Delevingne (22) está atravesando un duro momento a nivel personal tras poner punto final a su romance con la cantante St. Vincent -con quien habría iniciado una relación el pasado mes de febrero- debido a su ajetreada agenda profesional.

"Es evidente que esta semana ha estado irritable y distraída. Puede que todavía fuese un poco pronto, pero estaba como loca por esa chica. Tenían una conexión muy especial. Pero a Vincent le daba la impresión de que la carrera de Cara siempre era la prioridad, y no ella, y quería algo más. Pero Cara no se lo esperaba, le ha dejado el corazón roto", aseguró un informante que trabaja con la maniquí británica en el rodaje de su nueva película, 'Suicide Squad', al periódico The Sun.

La propia Cara ha dado muestras del desengaño sentimental que acaba de sufrir a través de las redes sociales, donde compartió una imagen de un dibujo animado con cara triste sosteniendo un corazón junto a la frase: "Me duele otra vez".

El noviazgo entre Cara -que concluyó su relación con la actriz Michelle Rodriguez el año pasado tras cuatro meses juntas- y St. Vincent, cuyo verdadero nombre es Annie Clark, salió a la luz después de que ambas fuesen vistas juntas de fiesta en Londres tras la entrega de los premios BRIT. Además, también fueron fotografiadas el pasado mes de marzo compartiendo una animada velada con su amiga en común Zoe Kravtiz.

Por: Bang Showbiz