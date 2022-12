Cara Delevingne también se atreve con la música

La angelical Cara Delevingne quiere demostrar que no es tan solo una cara bonita, sino que tiene otros muchos talentos, como el musical, por eso este domingo la artista ofreció su primer concierto en solitario para el público de un pequeño pub neoyorquino.

Según informa el diario The Sun, Cara interpretó tanto canciones propias como algunas versiones de otros artistas.

Junto a Cara estuvo en el escenario la modelo Zoe Kravitz, hija del legendario músico Lenny Kravitz, su mentora en el mundo de la música.

Pero esta no es la primera vez que Cara muestra sus habilidades musicales en público, ya que en un evento organizado por la popular maquilladora Charlotte Tilbury en los británicos almacenes Selfridges en junio de 2013, la maniquí demostró ya que no le faltaba destreza a la hora de tocar la batería.

Aunque el motivo por el que Cara se desplazó hasta el continente americano este fin de semana no fue solo actuar en Nueva York, sino promocionar su última película, 'The Face of an Angel', en el Festival de Cine de Toronto. Allí estuvo junto a su compañera de reparto Kate Beckinsale y el director de la cinta, Michael Winterbottom.

"Estoy muy orgullosa de participar en esta maravillosa película y de estar rodeada de personas con tanto talento", escribió en Instagram.