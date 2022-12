Cara Delevingne se siente entusiasmada por la aceptación del matrimonio homosexual

La modelo Cara Delevingne (22), que mantiene una relación con la cantante St. Vincent, insiste en que ella siempre se ha mostrado "muy abierta" sobre su bisexualidad, por lo que se alegra de que la opinión pública por fin esté comenzando a aceptar como algo natural los matrimonios entre personas del mismo sexo.

"He sido bastante abierta sobre mí misma desde el principio. Creo que es maravilloso que esté siendo aceptado cada vez más. Y creo que todo el mundo tiene derecho a ser exactamente quien quiera ser. Así que me alegro un montón", declara la joven al periódico Daily Mail.

Para intentar aportar su granito de arena, Cara ha querido enviar un mensaje al primer ministro australiano Tony Abbott instándole a que legalice el matrimonio homosexual.

"Tony Abbott, más te vale escuchar al resto del mundo y seguir su ejemplo. Acepta el cambio", añade.

En su caso concreto, la polifacética artista está encantada de estar comprometida en una relación homosexual, a pesar de que eso le haya convertido en el objetivo de los paparazzi, porque le costó mucho aceptar su condición.

"Me llevó mucho tiempo aceptar la idea, hasta que me enamoré de una chica por primera vez a los 20 años y tuve que asumirlo. Las mujeres son totalmente las que me inspiran, y también han sido mi perdición", aseguraba Cara recientemente a la revista Vogue.

