Cara Delevingne quiere que Kendall Jenner pruebe suerte en el cine

Visto el buen resultado que le ha dado a ella su salto del mundo de la moda al del cine, la británica Cara Delevingne ha aconsejado ahora a su íntima amiga, la modelo Kendall Jenner, que siga sus pasos y pruebe suerte como actriz, por lo que la permanencia de Kendall en el programa de su familia 'Keeping Up with the Kardashians' sería cada vez más incierta.

"Parece que bastante gente del mundo de la moda le ha recomendado que abandone el programa. Le han aconsejado que se concentre en la moda en lugar de lanzarse a por la primera película que le presenten. Cara le ha estado aconsejando que dé el salto al mundo de la interpretación. Para que Kendall tuviese alguna posibilidad en la industria del cine, tendría que desvincularse ya del mundo de la telerrealidad", explicó una fuente a la revista Grazia.

Aunque Kendall todavía no ha tomado una decisión, los ejecutivos de la cadena E! -que distribuye el famoso reality del clan Kardashian- ya se habrían resignado a verla partir.

"Todo el mundo está convencido de que solo es cuestión de tiempo que Kendall abandone. Tiene muchos otros proyectos en marcha, nunca está en Los Ángeles", añadió.

"Kendall tiene ahora más ofertas que nunca. Le están saliendo trabajos como modelo por todo el mundo. Parece que va a tener que establecer sus prioridades", apuntó otro informante.